CHIUDI MENU
IT
LA COMUNITÀ
COME AIUTARE
CONTATTI
    MEDIA
    BLOG
    NOTIZIE E STORIE
    LIBRI
      CONTATTACI
      INTERVISTE

      Flash mob per la pace dei giovani di Sant’Egidio al Pantheon. TG2000

      Tag:
      30 Agosto 2025 - ROMA, ITALIA

       

      Oltre 1.200 giovani provenienti da tutta Europa, dall’America Latina e da Paesi segnati da conflitti si sono ritrovati a Roma per un flash mob al Pantheon, nell’ambito del Global Friendship promosso dai Giovani per la Pace della Comunità di Sant’Egidio.

       
      Cartelli, canti e testimonianze hanno dato voce al desiderio di pace in un tempo segnato da guerre e violenze. I giovani hanno espresso la speranza di un futuro senza conflitti, ribadendo che costruire un mondo più giusto è possibile solo scegliendo la via della pace.
       
      L’iniziativa si inserisce nelle giornate del Global Friendship dei Giovani per la Pace, che si concludono con la liturgia eucaristica a Santa Maria in Trastevere  e il passaggio della Porta Santa della Basilica di San Pietro.
      GIOVANI
      Prosegue a Roma il Global Friendship: nel secondo giorno, l'assemblea con Andrea Riccardi, i gruppi linguistici e un flashmob al Pantheon per dire a tutti che i giovani vogliono pace.

      30 Agosto 2025
      ROME, ITALIA

      INTERVISTE
      TGR Lazio: Roma, i giovani di Sant’Egidio al Pantheon per chiedere la pace

      30 Agosto 2025
      ROME, ITALIA

      COMUNICATI STAMPA
      A Roma in corso il Global Friendship con 1200 giovani da 12 paesi europei

      29 Agosto 2025
      ROME, ITALIA