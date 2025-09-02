CHIUDI MENU
IT
LA COMUNITÀ
COME AIUTARE
CONTATTI
    MEDIA
    BLOG
    NOTIZIE E STORIE
    LIBRI
      CONTATTACI
      PENA DI MORTE

      Una delegazione di Sant'Egidio incontra il presidente dello Zimbabwe: focus sull'abolizione della pena di morte

      Tag:
      2 Settembre 2025 - ROMA, ITALIA

       

      Una delegazione della Comunità di Sant'Egidio ha incontrato Emmerson Mnangagwa, presidente dello Zimbabwe, durante la sua visita a Roma. Al centro del colloquio la campagna per l'abolizione della pena di morte nel mondo.

      Mnangagwa ha firmato il 31 dicembre 2024 la legge che abolisce definitivamente la pena capitale, dopo l'approvazione del Senato avvenuta a dicembre. L'ultima esecuzione nel Paese risaliva al luglio 2005, e da allora lo Zimbabwe aveva mantenuto una moratoria di fatto.
      Nel corso del colloquio si è anche discusso del lavoro della Comunità per la pace in Africa e della necessità di moltiplicare gli sforzi per la stabilità continentale.
       
      L'abolizione definitiva della pena di morte rappresenta un significativo progresso nella campagna mondiale promossa da Sant'Egidio, che da anni lavora per l'eliminazione delle esecuzioni attraverso il dialogo con i governi e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica internazionale.
       
      This page is also available in:
      PENA DI MORTE
      Con dolore apprendiamo che è stata eseguita la condanna a morte di Curtis Windom. L'omelia di don Marco Gnavi alla vigilia dell'esecuzione nella preghiera serale della Comunità

      29 Agosto 2025

      PENA DI MORTE
      Ci uniamo alla voce di tanti per chiedere di fermare l’esecuzione di Curtis Windom, fissata il 28 agosto. Anche la famiglia della vittima: "Non fatelo nel nostro nome"

      20 Agosto 2025
      RAIFORD, STATI UNITI

      APPELLI
      Appello per Curtis Windom: fermiamo la sua esecuzione, fissata per il 28 agosto in Florida

      1 Agosto 2025
      STATI UNITI