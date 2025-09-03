CHIUDI MENU
IT
LA COMUNITÀ
COME AIUTARE
CONTATTI
    MEDIA
    BLOG
    NOTIZIE E STORIE
    LIBRI
      CONTATTACI
      INTERVISTE

      Marco Impagliazzo: 10 anni dal naufragio di Alan, il bisogno dei corridoi umanitari

      Tag:
      3 Settembre 2025 - ROMA, ITALIA

       

      Dieci anni dopo il naufragio che sconvolse il mondo con la foto del piccolo Alan sulla spiaggia di Bodrum, Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, ricorda quella tragedia e riflette sui Corridoi Umanitari.
       
      Nati proprio in risposta a quel dramma, i corridoi sono diventati realtà nel 2016: un progetto completamente autofinanziato, promosso da Sant’Egidio insieme ad associazioni e istituzioni, che offre a persone vulnerabili – donne, bambini, malati e anziani – la possibilità di arrivare in Europa in modo legale e sicuro, senza affidarsi ai trafficanti.
       

      In questi anni hanno salvato e integrato quasi 10.000 rifugiati in Italia e nel resto d’Europa: un modello che dimostra come vie legali e sicure siano davvero possibili. 

      Agosto
      25
      Lunedi
      partecipa
      INTERVISTE
      La forza dell’amore contro il male – Sant’Egidio a “Sulla Via di Damasco” su Rai 3

      27 Luglio 2025

      AFRICA
      Sant'Egidio dalla parte degli street children del Malawi: con le case famiglia, le mense e un Ecolab, inaugurato da Marco Impagliazzo

      13 Luglio 2025
      MALAWI