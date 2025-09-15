Celebrazione ecumenica dei martiri con Papa Leone: intervista del TGR Lazio a don Francesco Tedeschi

Nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, domenica 14 settembre 2025, Papa Leone ha presieduto la celebrazione ecumenica dei martiri e testimoni della fede, insieme ai rappresentanti delle altre confessioni cristiane.
Una commemorazione nel giorno dell’Esaltazione della Santa Croce, per ricordare i tanti nuovi martiri del XXI secolo, soprattutto in Africa e in Asia, e ribadire l’impegno della Chiesa a custodirne la memoria.
Tra le testimonianze, anche quella di Floribert, giovane della Comunità di Sant’Egidio ucciso a Goma e beatificato lo scorso giugno a Roma. La reliquia della sua giacca insanguinata è custodita nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina.
Nel servizio del TGR Lazio, l’intervista a don Francesco Tedeschi.