      Celebrazione ecumenica dei martiri con Papa Leone: intervista del TGR Lazio a don Francesco Tedeschi

      Tag:
      15 Settembre 2025 - ROMA, ITALIA
      Domenica 14 settembre, Basilica San Paolo Fuori le Mura

       

      Nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, domenica 14 settembre 2025, Papa Leone ha presieduto la celebrazione ecumenica dei martiri e testimoni della fede, insieme ai rappresentanti delle altre confessioni cristiane.
       
      Una commemorazione nel giorno dell’Esaltazione della Santa Croce, per ricordare i tanti nuovi martiri del XXI secolo, soprattutto in Africa e in Asia, e ribadire l’impegno della Chiesa a custodirne la memoria.
       
      Tra le testimonianze, anche quella di Floribert, giovane della Comunità di Sant’Egidio ucciso a Goma e beatificato lo scorso giugno a Roma. La reliquia della sua giacca insanguinata è custodita nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina.
       

      Nel servizio del TGR Lazio, l’intervista a don Francesco Tedeschi

