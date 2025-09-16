CHIUDI MENU
IT
LA COMUNITÀ
COME AIUTARE
CONTATTI
    MEDIA
    BLOG
    NOTIZIE E STORIE
    LIBRI
      CONTATTACI
      INTERVISTE

      Riapre il Mercato Ecosolidale a Sant’Egidio

      Tag:
      16 Settembre 2025 - ROMA, ITALIA

       

       Ecosolidarietà significa coniugare ecologia e solidarietà. È l'impegno di Sant'Egidio in molti campi: contrastare la cultura dello scarto - sia delle cose che delle persone - che aumenta le disuguaglianze, sfrutta il pianeta producendo inquinamento e incrementa la povertà.

      Nell'ottica dell'ecosolidarietà, tutto ciò che viene scartato può diventare prezioso. Raccogliere, selezionare, riciclare: sono le parole chiave di questo approccio.

      Ne parliamo con Aldo Giusti, responsabile del Mercato Ecosolidale di Via del Porto Fluviale, 2 a Roma.

      GIOVANI
      L’Eco Lab dei Giovani per la Pace di Trastevere. Ecologia, sostenibilità e pace: da un anno e mezzo, grazie a questo circolo virtuoso, si moltiplica la solidarietà

      10 Luglio 2025
      ROME, ITALIA

      ITALIA
      Un nuovo Ecolab di Pace nella periferia di Roma. L'impegno dei giovani per un'ecologia integrale, attenta all'ambiente e alla solidarietà

      2 Maggio 2025
      ROME, ITALIA

      SOLIDARIETÀ
      Da Roma a Kampala: l'ECO-LAB dei Giovani per la Pace arriva in Uganda

      8 Aprile 2025
      KAMPALA, UGANDA