      A Buenos Aires, Sant’Egidio festeggia 57 anni con una liturgia di ringraziamento

      27 Settembre 2025 - BUENOS AIRES, ARGENTINA
      Sabato 27 settembre alle ore 18.00 presso la chiesa di San Ignacio de Loyola

       

      La Comunità di Sant’Egidio di Buenos Aires invita a partecipare alla Liturgia di ringraziamento per il 57° anniversario della fondazione.
       

      L’appuntamento è per sabato 27 settembre alle ore 18.00 presso la chiesa di San Ignacio de Loyola (Bolívar e Alsina, CABA). La celebrazione sarà presieduta da Mons. Alejandro Giorgi, vescovo ausiliare di Buenos Aires.
      Al termine della liturgia, ci sarà un momento conviviale con un brindisi per festeggiare insieme.
       
       

       

      Ponti di solidarietà a Lima: Sant’Egidio e il Banco de Credito del Perù accanto agli anziani e ai disabili dell'istituto Sembrando Esperanza

      16 Settembre 2025
      PERÙ

      1 settembre, in occasione della festa di Sant'Egidio, la chiesa di Trastevere è aperta dalle ore 9 alle 20 per tutti coloro che vogliono sostare nella preghiera

      1 Settembre 2025
      ROME, ITALIA

      1 settembre, la Chiesa fa memoria di Sant'Egidio Abate. Tutte le Comunità nel mondo che portano il suo nome lo ricordano nella preghiera

      31 Agosto 2025