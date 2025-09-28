CHIUDI MENU
IT
LA COMUNITÀ
COME AIUTARE
CONTATTI
    MEDIA
    BLOG
    NOTIZIE E STORIE
    LIBRI
      CONTATTACI
      APPUNTAMENTI

      "Di corsa" per il diritto alla salute e alle cure Domenica 28 settembre 2025 - Quarta edizione della DREAM Run

      Tag:
      28 Settembre 2025 - GENOVA, ITALIA

       

      Domenica 28 settembre torna a Genova, in Corso Italia, la quarta edizione della corsa per l’Africa “DREAM Run”, a sostegno del programma DREAM della Comunità di Sant’Egidio per la lotta all’AIDS e alla malnutrizione in 10 paesi africani.

      Il ricavato dell’iniziativa andrà interamente a sostegno delle attività del programma: per partecipare è richiesta un’offerta minima a partire da 15 euro.

      I partecipanti potranno scegliere tra tre diversi percorsi:
      • RUN 10 km
      • RUN 5 km, entrambi con montepremi in palio
      • WALK, una camminata aperta a tutti
      La partenza è fissata per le 9.30 in Corso Italia, all’altezza di Boccadasse.
       
      Nato nel 2002 per rendere accessibile a tutti la cura dell’HIV, il programma DREAM negli anni ha ampliato il suo impegno, garantendo in Africa un’assistenza sanitaria gratuita e globale. Oggi, oltre alla lotta all’AIDS, il programma affronta anche le conseguenze della malnutrizione, soprattutto nei bambini.
       
      Il kit gara potrà essere ritirato presentando la ricevuta del bonifico effettuato su:
      IBAN IT44L0503401400000000002102
      intestato a Comunità di Sant’Egidio con causale: “donazione liberale iscrizione DREAM Run 2025”. 

       

      SOLIDARIETÀ
      La ministra francese Catherine Vautrin in visita a Sant’Egidio: apprezzamento per i programmi a sostegno dell’infanzia e della famiglia

      23 Luglio 2025
      ROME, ITALIA

      DREAM
      "Un'altra Africa è possibile, dove il diritto alla salute non è un privilegio". La voce del programma Dream alla Conferenza IAS di Kigali per la lotta all'HIV

      22 Luglio 2025
      KIGALI, RUANDA

      DREAM
      Mozambico: un convegno nazionale affronta le sfide della resistenza all’HIV in Africa, puntando a obiettivi concreti

      27 Marzo 2025
      MAPUTO, MOZAMBICO