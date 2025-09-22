CHIUDI MENU
IT
LA COMUNITÀ
COME AIUTARE
CONTATTI
    MEDIA
    BLOG
    NOTIZIE E STORIE
    LIBRI
      CONTATTACI
      ANZIANI

      L’Età grande: a Catania il 22 settembre un confronto sulla nuova legge per gli anziani. Hotel Baia Verdevia Angelo Musco 8, Acicastello, ore 17

      Tag:
      22 Settembre 2025 - CATANESE, ITALIA

       

      L’Età grande: la nuova legge per gli anziani

      Introduce e Modera:
      Emiliano Abramo, Comunità di Sant’Egidio

      Saluti:
      Enrico Trantino, Sindaco di Catania

      Interverranno:
      Gaetano Galvagno, Presidente ARS

      S.E. Mons. Vincenzo Paglia, Pres. comm. per l’attuazione della riforma sociosanitaria in favore della pop. anziana del Min. della Salute

      Leonardo Palombi, Segr. comm. per l’attuazione della riforma sociosanitaria in favore della pop. anziana del Min. della Salute

      Nicola D’Agostino, Deputato Regionale

      Renato Schifani, Presidente Regione Siciliana

      Hotel Baia Verde
      via Angelo Musco 8, Acicastello (CT)
      22 Settembre - 17:00

      ANZIANI
      "Qui è la felicità": il cardinale Baldo Reina in visita alla casa famiglia degli anziani della Comunità di Sant'Egidio di Ostia

      12 Settembre 2025
      ROME, ITALIA

      ITALIA
      Dal Senegal a Milano: il dialogo tra giovani e anziani che fa comunità

      27 Agosto 2025
      MILANO, ITALIA

      INTERVISTE
      Tra caldo e solitudine, consigli per un’estate sicura

      22 Luglio 2025
      ROME, ITALIA