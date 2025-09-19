PACE PER GAZA: Veglia di preghiera, in piazza Santa Maria in Trastevere, lunedì 22 settembre, ore 19,30. Promossa insieme ad associazioni e comunità cattoliche, presiede il card. Gualtiero Bassetti. In collegamento il card. Pierbattista Pizzaballa

Di fronte all’estrema gravità della situazione bellica e umanitaria a Gaza,
la Comunità di Sant'Egidio, con ACLI, AGESCI, Azione Cattolica Italiana, Comunione e Liberazione, Comunità Papa Giovanni XXIII, Cooperativa Auxilium, Movimento Cristiano dei Lavoratori, Movimento dei Focolari, Movimento Politico per l'Unità, OFS Ordine Francescano Secolare, Rinnovamento nello Spirito Santo
promuovono una
VEGLIA DI PREGHIERA
"PACE PER GAZA"
per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, la soluzione diplomatica negoziata, il rispetto integrale del diritto umanitario internazionale
Presiede il Cardinale Gualtiero Bassetti
con un collegamento con il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini
Piazza di S. Maria in Trastevere, Roma
Lunedì 22 settembre 2025 - ore 19.30
Giornalisti, fotografi e operatori video interessati a seguire l’evento sono pregati di scrivere a [email protected]