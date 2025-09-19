CHIUDI MENU
      PACE PER GAZA: Veglia di preghiera, in piazza Santa Maria in Trastevere, lunedì 22 settembre, ore 19,30. Promossa insieme ad associazioni e comunità cattoliche, presiede il card. Gualtiero Bassetti. In collegamento il card. Pierbattista Pizzaballa

      19 Settembre 2025 - ROMA, ITALIA

       

      Di fronte all’estrema gravità della situazione bellica e umanitaria a Gaza, 
      la Comunità di Sant'Egidio, con ACLI, AGESCI, Azione Cattolica Italiana, Comunione e Liberazione, Comunità Papa Giovanni XXIII, Cooperativa Auxilium, Movimento Cristiano dei Lavoratori, Movimento dei Focolari, Movimento Politico per l'Unità, OFS Ordine Francescano Secolare, Rinnovamento nello Spirito Santo

      promuovono una
      VEGLIA DI PREGHIERA

      "PACE PER GAZA" 

      per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, la soluzione diplomatica negoziata, il rispetto integrale del diritto umanitario internazionale 

      Presiede il Cardinale Gualtiero Bassetti
      con un collegamento con il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini 

      Piazza di S. Maria in Trastevere, Roma 
      Lunedì 22 settembre 2025 - ore 19.30

      Giornalisti, fotografi e operatori video interessati a seguire l’evento sono pregati di scrivere a [email protected]

       

