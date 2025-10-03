"Napoli nel cuore": musica, teatro e solidarietà per Sant’Egidio all'Auditorium Parco della Musica

Il 3 ottobre l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà la 13ª edizione di “Napoli nel cuore”, un appuntamento ormai atteso che intreccia musica, teatro e cultura partenopea con la solidarietà. Sul palco saliranno grandi protagonisti della scena italiana – da Renzo Arbore, premiato alla carriera, a Marisa Laurito, fino alle esibizioni di Rita Marcotulli e Maria Pia De Vito – insieme a tanti altri artisti, tra conferme e nuove presenze.

L’evento, ideato e condotto da Fabrizio Finamore, è nato con un’anima benefica che continua a rinnovarsi: anche quest’anno il ricavato sarà destinato alla Comunità di Sant’Egidio di Napoli, in particolare per completare “La casa di Gigi” ai Quartieri Spagnoli, un luogo di accoglienza e sostegno per chi vive situazioni di fragilità.

Partecipare a questa serata significa non solo vivere la magia della cultura napoletana, ma anche contribuire a costruire una città più solidale e vicina a chi ha bisogno.

Tutte le informazioni su biglietti e programma sono disponibili su www.napoli-nel-cuore.it