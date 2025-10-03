CHIUDI MENU
      “Daring Peace”: Marco Impagliazzo racconta l’impegno di Sant’Egidio per la pace alla New York University

      3 Ottobre 2025 - NEW YORK, STATI UNITI
      Venerdì 3 ottobre ore 18:30

       

      Venerdì 3 ottobre, alle ore 18:30, presso la NYU Casa Italiana Zerilli-Marimò (24 West 12th Street, New York), il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, terrà una conferenza dal titolo “Daring Peace. Sant’Egidio, Diplomacy, and a World at War”.

      Papa Francesco, nel 2014 a Redipuglia, ricordava che «la guerra è una follia» e che «siamo dentro una terza guerra mondiale a pezzi». Oggi le dolorose esperienze di conflitti e violenze si moltiplicano e il mondo sembra immerso in una spirale bellica. In questo scenario, Sant’Egidio porta avanti da decenni un impegno originale di mediazione e costruzione della pace. Marco Impagliazzo sottolineerà come il lavoro per la pace debba essere inteso come un’impresa coraggiosa, una risposta audace alle dinamiche consolidate della guerra. In un tempo in cui fare la guerra sembra la tendenza prevalente, è necessario “osare la pace”.
       
       
       

       

