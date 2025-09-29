CHIUDI MENU
      A Roma, oltre 1.500 bambini e cittadini alle Manifestazioni del CaraPace

      29 Settembre 2025 - ROMA, ITALIA
      Festival dello Stupore

       

      Il TGR Lazio ha raccontato la sfilata del CaraPace, la tartaruga della pace, uno dei simboli del Festival dello Stupore. Con i suoi colori, la musica e i messaggi di convivenza, il festival sta attraversando i quartieri di Roma.


      In questi giorni, più di 1.500 bambini, adolescenti, famiglie e cittadini hanno partecipato alle iniziative a Tor Bella Monaca e al Tuscolano, portando cartelli, disegni e parole di pace.
       
      Il CaraPace, nato nei laboratori artistici inclusivi della Comunità di Sant’Egidio insieme a persone con disabilità, custodisce nel suo guscio i sogni e i messaggi dei più piccoli, trasformandosi in un grande simbolo di convivenza e speranza.
       
      MONDO
      "La Repubblica Centrafricana: un laboratorio di pace e politica" a New York, presso la Rappresentanza Permanente d’Italia, un incontro promosso da Sant'Egidio

      24 Settembre 2025
      NEW YORK, STATI UNITI

      GIOVANI
      Prosegue a Roma il Global Friendship: nel secondo giorno, l'assemblea con Andrea Riccardi, i gruppi linguistici e un flashmob al Pantheon per dire a tutti che i giovani vogliono pace.

      30 Agosto 2025
      ROME, ITALIA

      INTERVISTE
      TGR Lazio: Roma, i giovani di Sant’Egidio al Pantheon per chiedere la pace

      30 Agosto 2025
      ROME, ITALIA