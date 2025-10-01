CHIUDI MENU
IT
LA COMUNITÀ
COME AIUTARE
CONTATTI
    MEDIA
    BLOG
    NOTIZIE E STORIE
    LIBRI
      CONTATTACI
      CONFERENZE STAMPA

      Scuola: "Tutti in classe". Il 1 ottobre, conferenza stampa con dati e proposte per far fronte al fenomeno della dispersione scolastica e della povertà educativa

      Tag:
      1 Ottobre 2025 - ROMA, ITALIA

       

      Il 1 ottobre, giorno simbolico che ha segnato per generazioni l’inizio delle lezioni in Italia, la Comunità di Sant’Egidio invita ad una conferenza stampa per illustrare alcuni dati e avanzare proposte concrete di fronte al fenomeno della povertà educativa. Con una dispersione scolastica che colpisce ancora in modo rilevante alcune regioni italiane, è opportuno infatti avviare, all’inizio del nuovo anno, una riflessione sulle sue cause e su come garantire in modo pieno il diritto allo studio, che è una leva fondamentale dello sviluppo di un paese.

      “Tutti in classe”

      Dati e proposte per una scuola che non dimentica nessuno

      CONFERENZA STAMPA
      (in presenza e in streaming)

      Mercoledì 1 ottobre, ore 11.30

      Roma, Via della Paglia 14 B

      Interviene Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio

      Ottobre
      03
      Venerdì
      partecipa
      PREGHIERE
      L’abito del cristiano è cucito con cinque stoffe: tenerezza, bontà, umiltà, mansuetudine e magnanimità. La meditazione di Marco Impagliazzo su Col. 3, 12-17

      24 Settembre 2025
      ROME, ITALIA

      PREGHIERE
      "La preghiera ha una forza storica". Il saluto di Marco Impagliazzo alla veglia "Pace per Gaza"

      22 Settembre 2025
      ROME, ITALIA