      Giubileo dei Rom, Sinti e Caminanti: sabato 18 ottobre

      18 Ottobre 2025 - ROMA, ITALIA

       

      Sabato 18 ottobre si terrà all'Aula Nervi il Giubileo dei Rom, Sinti e Caminanti con oltre 4.000 partecipanti da tutta Europa.

      La giornata inizierà alle 10.30 con momenti di musica, racconti e preghiera. Papa Leone è atteso intorno alle 11-11.30 per la benedizione.
      Ogni partecipante riceverà l'immagine della Madonna incoronata da papa Paolo VI "Regina dei Rom e dei Sinti" durante lo storico incontro di Pomezia del 1965.
      Nel pomeriggio seguirà un pranzo e la processione attraverso la Porta Santa dietro alla statua della Madonna.
      Un pellegrinaggio giubilare che celebra la fede e l'appartenenza alla Chiesa del popolo Rom, Sinti e Caminanti.
