Giubileo dei Rom, Sinti e Caminanti: sabato 18 ottobre

Sabato 18 ottobre si terrà all'Aula Nervi il Giubileo dei Rom, Sinti e Caminanti con oltre 4.000 partecipanti da tutta Europa.

La giornata inizierà alle 10.30 con momenti di musica, racconti e preghiera. Papa Leone è atteso intorno alle 11-11.30 per la benedizione.

Ogni partecipante riceverà l'immagine della Madonna incoronata da papa Paolo VI "Regina dei Rom e dei Sinti" durante lo storico incontro di Pomezia del 1965.

Nel pomeriggio seguirà un pranzo e la processione attraverso la Porta Santa dietro alla statua della Madonna.

Un pellegrinaggio giubilare che celebra la fede e l'appartenenza alla Chiesa del popolo Rom, Sinti e Caminanti.