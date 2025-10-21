Si avvicina l'Incontro Internazionale "Osare la Pace", a Roma dal 26 al 28 ottobre. L’inaugurazione con il presidente Mattarella, la cerimonia finale con Papa Leone XIV. Online il programma definitivo

I leader delle religioni a confronto con rappresentanti del mondo della cultura e delle istituzioni – Attese diecimila persone da tutta Europa – L’inaugurazione con il presidente Mattarella, la cerimonia finale con Papa Leone XIV

Dal 26 al 28 ottobre Roma verrà raggiunta da circa diecimila persone, dall’Europa e da altri continenti, tra cui molti giovani: un “popolo della pace” che non si rassegna alle troppe guerre in corso nel mondo e che si fa portavoce delle terribili sofferenze inflitte alle popolazioni vittime dei conflitti.



Il programma è fitto di eventi, dall’inaugurazione, il pomeriggio del 26 ottobre all’Auditorium–Parco della Musica con la partecipazione del presidente Sergio Mattarella ai 22 Forum previsti nella giornata del 27 e nella mattina del 28 sulle problematiche emergenti del nostro tempo (come pace, disarmo, crisi ambientale, migranti, democrazia e solidarietà) fino alla cerimonia finale, nel pomeriggio del 28 ottobre, davanti al Colosseo con Papa Leone XIV e gli altri leader delle religioni.

