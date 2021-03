news

#21març, Dia Mundial per a l'Eliminació de la Discriminació Racial

La pandemia mostra dramàticament la unitat de la humanitat i la insensatesa del racisme

El matí del 21 de març de fa 60 anys, la policia matà seixanta-nou manifestants de pell negra a Sudàfrica. El fet es coneix com la massacre de Sharpeville, un dels més sagnants de l'apartheid, la política de segregació racial que exigia als negres, entre moltes altres restriccions, posseir un "passi" per poder accedir a les zones reservades per als blancs.

En memòria de Sharpeville i de totes les injustícies relacionades amb la xenofòbia, Nacions Unides ha triat el 21 de març per celebrar el Dia Mundial per a l'Eliminació de la Discriminació Racial.

La violència del racisme encara no s'ha superat en l'actualitat. Té forma d'indiferència, de prejudici, d'antisemitisme i moltes formes d'odi, fins i tot online. La pandèmia que travessem ens mostra dramàticament la unitat de la humanitat i la insensatesa de tot racisme.

El coronavirus ha buidat les nostres ciutats, arreu del món. El virus afecta greument als ancians, als fràgils, als febles, a les persones amb discapacitat, a les persones sense llar.

Avui més que mai sentim la necessitat de no cedir davant el racisme, que també pot, com un virus, infectar les nostres societats. La solidaritat i la pregària no poden conèixer fronteres.