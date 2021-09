news

Sant Egidi abat a l'art: el rostre amable d'un amic dels indefensos i de la Paraula de Déu

El culte a sant Egidi, sant de causes difícils i protector dels dèbils, va assumir dimensions europees els segles X-XIII. Hi ha vàries representacions del sant, sobretot a l'art flamenc. A la galeria de fotos que hi ha tot seguit, se'n poden observar algunes. Se'l representa amb la cérvola perseguida per la fletxa del rei, que amb la seva mà el sant impedeix que fereixi l'animal. A la iconografia, com a la tela que hi ha a l'església de Sant'Egidio de Roma, el sant és representat amb la Bíblia a la mà que és ferida per la fletxa, com si volgués indicar el lligam que hi ha entre la Paraula de Déu i la defensa dels més dèbils.