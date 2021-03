news

13 de març de 2021. 8 anys amb el papa Francesc, missatger de pau i fraternitat

Avui es compleixen vuit anys del 13 de març de 2013, dia en què Jorge Mario Bergoglio va ser elegit per al soli pontifici. Li donem les gràcies per aquests anys, pel seu missatge de pau, per haver posat novament al centre les perifèries geogràfiques i existencials, per la força evangèlica del seu pontificat, pel seu amor patern.

Li donem gràcies pel seu recent viatge a l'Iraq. En el temps difícil de la pandèmia, com a peregrí de pau, va dur la bona nova a aquell país ferit . (Per a més informació visiteu aquesta pàgina amb paraules d'Andrea Riccardi i de Marco Impagliazzo - IT).

Ningú no és oblidat i, com va recordar el Papa a la Pregària per la pau del passat octubre a Roma, "Ningú se salva sol, només ens podem salvar junts". Llegim novament les paraules del Papa, per seguir vivint una Església dels pobres i de les perifèries, en què la fraternitat pugui obrir "camins d'esperança" i, amb l'ajuda de Déu, construir un món de pau.