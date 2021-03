news

Aliments, escola i salut a l'Àfrica. Al centre DREAM de Beira es lluita contra el virus i la malnutrició infantil

Després dels controls i comprovacions per part del Ministeri de Sanitat de Moçambic, respectant sempre totes les recomanacions anticovid, primer el centre DREAM de Matola i després el de Beira han reobert al públic.

En Beira, los espacios del centro polivalente DREAM han tornat a omplir-se de la cridòria i del córrer amunt i avall dels nens que van al menjador del centre nutricional i a la llar d'infants.

En realitat, fins i tot durant els mesos de confinament, els centres van seguir funcionant amb el repartiment de paquets d'aliments a les famílies. Però ara tot és més bonic: els infants entren per menjar en grups de cinquanta, el centre ha prolongat l'horari per tal que no s'ajuntin moltes persones i també guardar la distància s'ha convertit en un joc, amb marques al terra que regulen la fila. Al menys 800 infants mengen cada dia al menjador.

Des del 22 de març tornen a estar obertes les escoles i el Moçambic, que va ser considerat a nivell africà un dels països amb major nombre de casos de covid-19 els dos primers mesos de 2021, intenta recuperar una certa normalitat amb l'adopció de normes i recomanacions per contenir el contagi.



A Moçambic les centres DREAM de la Comunitat han gestionat l'emergència a través de l'adopció de mesures sanitàries i la reorganització de les activitats. A més de remodelar el centre nutricional, DREAM des de l'estiu de 2020, ha posat a disposició els seus laboratoris i la seva experiència per dur a terme el diagnòstic de covid-19 en els casos sospitosos de covid-19. La Comunitat també divulga constantment les normes d'higiene per contenir el contagi.



