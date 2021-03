news

La pandèmia a l'Àfrica: Dolor per la mort per covid de dos responsables dels centres DREAM de Tanzània, generós exemple de la dedicació de Sant'Egidio per curar els malalts

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

A Tanzània i a tot Àfrica la pandèmia està fent veure tota la seva força i el seu gran perill.

Sant'Egidio ha rebut amb gran dolor la notícia de la mort per covid de dos responsables dels centres DREAM de Tanzània, la Dra. Margareth Mhema, d'Iringa, i el Dr. James Urasa, d'Arusha.

A més de ser dos estimats amics, eren professionals seriosos i generosos. Tots dos duien anys (des de l'inici de DREAM) dedicant els seus esforços al programa: la Dra. Margareth Mhema, amb la seva dilatada experiència pediàtrica i la seva gran humanitat, era un referent del centre d'atenció infantil; el Dr. James Urasa s'ocupava de la farmàcia del Centre d'Arusha, tasca que duia a terme amb gran cura i afabilitat.

La seva mort és una gran pèrdua per als pacients i per als que han treballat amb ells al llarg d'aquests anys al programa DREAM, en un país en què la pandèmia està experimentant una preocupant difusió.

Amb aquesta notícia, Sant'Egidio referma el seu compromís amb Tanzània i amb tot Àfrica, i segueix treballant perquè s'esmercin tots els esforços possibles per prevenir i tractar la covid, i perquè aviat s'estengui la campanya de vacunació al continent africà.