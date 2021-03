news

A Santiago de Cuba també es combat la pandèmia amb visites a domicili i amb atenció mèdica als ancians sols

A Santiago de Cuba, quan ja ha passat més d'un any des que va aparèixer el coronavirus, la pobresa ha assumit tons cada vegada més foscos.

Des que va començar la pandèmia, la Comunitat de Sant’Egidio ha compartit els problemes i el dolor de molts ancians i de les persones que viuen als carrers de Santiago.

"Malgrat el desconcert inicial –expliquen– vam decidir sortir a visitar els més dèbils i vam convidar els joves a venir amb nosaltres per posar així en pràctica l'Evangeli. Van venir amb nosaltres al menys 100 voluntaris, sense comptar les persones que van fer aportacions materials. La Comunitat ha estat un punt de referència per a la caritat i l'humanisme.



Ens alegra molt veure cada setmana el rostre feliç dels ancians quan truquem a la seva porta. Com va dir una anciana, nosaltres érem la resposta a les seves pregàries. Estava espantada. Però en veure'ns va tornar a tenir esperança fins al punt que es va unir a nosaltres per ajudar els altres".



Durant aquest any han repartit uns 28.800 àpats als ancians i més de 400 paquets d'aliments per a pobres i per a famílies en situacions difícils.

La Comunitat també ha posat en marxa un servei d'ajuda a domicili per a ancians sols que no només preveu dur la compra a aquells que no poden sortir de casa, sinó també donar assistència sanitària. De fet, implicant estudiants de medicina i amb l'ajuda d'especialistes, es fa un treball de prevenció mèdica i de consultes geriàtriques a casa dels ancians o a la seu de la Comunitat.