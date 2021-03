news

Treball, inclusió, art i amistat: un compromís que es renova en el Día Internacional de les persones amb síndrome de Down

El diumenge 21 de març és el Dia Internacional de les Persones amb Síndrome de Down. Ho hem celebrat al costat dels molts amics amb discapacitat que durant anys han viscut un camí d'inclusió social i laboral amb la Comunitat.

És una llarga història d'amistat i inclusió que al llarg dels anys ha donat lloc a nombroses iniciatives. Des de tallers d'art, passant per cases-família, fins a la lluita pel dret a la feina; des de cursos de formació professional fins a la inauguració de la Trattoria degli Amici, un restaurant a Roma, on la professionalitat dels treballadors amb síndrome de Down i altres discapacitats ha creat una excel·lència i un model per a l'àmbit laboral.