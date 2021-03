news

Dia Mundial de l'Aigua: "Germana aigua", do que ha de ser per a tothom. Les nostres actuacions

Avui és el Dia Mundial de l'Aigua, que ens convida a reflexionar sobre l'accés a aquest bé preciós per a la vida i la salut. A la pandèmia, és un recurs indispensable per assegurar els estàndards d'higiene necessaris per prevenir el contagi. Després de l'Àngelus de diumenge passat, el papa Francesc va recordar que "l'aigua germana" és un regal insubstituïble de Déu i que "massa germans, molts, molts germans i germanes tenen poc accés a l'aigua, i potser contaminada!"

Sant'Egidio, present en algunes de les zones més pobres del món, protegeix el dret a la vida i la salut, garantint també l'accés a l'aigua potable i segura. Moltes iniciatives de la Comunitat es concentren a l'Àfrica, com l'obertura de pous en zones rurals i camps de refugiats, la instal·lació de cisternes a les presons i la gestió de centres nutricionals per a la lluita contra la desnutrició infantil.

