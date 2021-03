news

Dilluns 29 de març, vetlla de pregària en record dels màrtirs del nostre temps, presidida pel card. Farrell

En directe per streaming multilingüe

Dilluns 29 de març a les 18.30h a la basílica de Santa Maria de Trastevere celebrarem una vetlla de pregària en recor dels màrtirs del nostre temps, presidida pel card. Kevin J. Farrell. A causa de l'emergència sanitària global, no tothom podrà participar-hi presencialment. Per això es retransmetrà en directe per la web de la Comunitat www.santegidio.org, el canal de YouTube en castellà i la pàgina de Facebook de la Comunitat de Sant'Egidio en castellà

La pregària es retransmet en directe amb traducció simultània en les següents llengües: italià, castellà, anglès, francès i portuguès.

En un telèfon mòbil es pot descarregar l'aplicació “Preghiera con Sant’Egidio” on es poden seguir els podcast de les gravacions.

Llibret de la pregària (castellà, pdf)