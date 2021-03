news

Ara fa un any de la pregària del Papa, abraçada d'esperança a un món que és "a la mateixa barca" enmig de la tempesta de covid-19

Fa un any, el 27 de març de 2020, a l'atri de la Basílica de Sant Pere, el papa Francesc feia la pregària i la benedicció urbi et orbi a un món afectat per la pandèmia, sacsejat per la incertesa com els deixebles a la barca enmig de la tempesta (Mc 4,35-41). Les paraules del Papa són actuals no només per l'emergència sanitària encara vigent al món, sinó també per la forta resposta de la fraternitat, que il·lumina les tenebres de l'aïllament i de l'individualisme, i confia "en les armes vencedores de la pregària i del servei".

La pandèmia que encara dura, amb la consegüent crisi econòmica i social, com una tempesta que no ha remès, fa encara més evident que estem "a la mateixa barca" com humanitat, cridats a remar plegats, perquè ningú no se salva sol.

Llegim novament, com una abraçada d'esperança, la meditació que el papa Francesc va pronunciar el 27 de març de 2020, en el moment extraordinari de pregària en temps d'epidèmia.

El Papa i un any de covid. El món a la "barca de Pere". El diari Avvenire repassa 365 dies de discursos, gestos, pregàries i actes concrets de caritat del Papa.

Fotos Vatican News via Facebook