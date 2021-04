A l'Àfrica el programa DREAM sosté la campanya de vacunació i l'accés igualitari a les cures

news

Durant un any la pandèmia ha pertorbat els sistemes de salut a tot el món i s'ha acarnissat sovint allà on aquests són febles o en construcció. A l'Àfrica, l'emergència sanitària és abordada per DREAM, el programa de salut de la Comunitat de Sant'Egidio, amb els seus objectius primordials: qualitat i igualtat d'accés a l'atenció i les cures.

A l'Àfrica, la presència de virus SARS-CoV-2 es va confirmar el 14 de febrer de 2020. El primer cas es va detectar a Egipte, a l'Àfrica subsahariana, i a Nigèria.

S'han reportat ja més de 4 milions de casos i més de 100.000 morts confirmades a tot el continent, més de la meitat a l'Àfrica subsahariana.

La manca de serveis de salut, personal capacitat, recursos i dades genera enormes dificultats per controlar i monitoritzar la transmissió del virus.

Des del principi, el programa DREAM de la Comunitat de Sant'Egidio va activar el cribratge i el diagnòstic de COVID-19 en els seus laboratoris, juntament amb els serveis bàsics de salut per a persones amb VIH i altres malalties.

L'escassetat inicial de materials i la càrrega afegida de treball són dificultats que la Comunitat de Sant'Egidio ha sabut resoldre en poc temps, responent ràpida i eficaçment a l'emergència, allà on és present, és a dir en deu països africans. El programa s'ha basat en l'experiència adquirida en la lluita contra el VIH, la tuberculosi i l'èbola.

En col·laboració amb els governs africans, els centres s'han convertit en punts de referència en la lluita contra el virus, organitzats per al cribratge diari dels pacients i la vacunació; compromesos en la formació de personal sanitari i en la sensibilització de la població, per aclarir els prejudicis i les fake news que, fins i tot en la lluita contra les malalties endèmiques, sempre han estat un obstacle per a la prevenció i el tractament.

Són signes de solidaritat, nascuts de la lliçó extreta d'aquesta època. "Ningú està fora de perill d'aquesta epidèmia, ens agradi o no. Caldrà tenir això en compte i treballar junts perquè el dret a la salut sigui veritablement un dret de tots, perquè tots visquem millor ", ha dit Paola Germano, Coordinadora del Programa.

DREAM, que ha obtingut certificacions rellevants de qualitat, segueix convençut que els tractaments eficaços només poden garantir-se amb alts nivells de rendiment i estàndards científics, amb l'objectiu d'assegurar l'accés a una població cada vegada més nombrosa. La igualtat d'accés a les proves i les vacunes és un nou desafiament, al voltant del qual es rellança el "somni" de DREAM de donar estructura als sistemes de salut africans.

SOSTÉ EL PROGRAMA DREAM »