Infants migrants guatemalencs tornen a abraçar els seus pares als EUA gràcies a l'ajuda de la Comunitat de Sant’Egidio de Mèxic

Un signe de Pasqua en una de les fronteres més dramàtiques de l'emigració

Ha passat poc més d'un any des de la missió de les Comunitats d'Amèrica Llatina a Tapachula, a la frontera sud de Mèxic que ens ha permès expressar en nom de totes les Comunitats del món la proximitat i la solidaritat als nombrosos migrants que des d'Amèrica Central, i també des de l'Àfrica i el Carib, intenten arribar al nord del continent esperant trobar-hi seguretat i millors condicions de vida.



La Comunitat de Sant’Egidio de Mèxic, durant tot aquest any, ha mantingut oberts els contactes amb els principals llocs de trànsit dels migrants del país intentant veure com seguir ajudant a alleujar el patiment de centenars de persones atrapades a les fronteres tancades també a causa del covid-19. En realitat, noves disposicions del Govern mexicà, degudes precisament a la pandèmia, fan que els menors migrants no acompanyats i atrapats a Mèxic, provinents de Guatemala, El Salvador i Honduras, no siguin repatriats.

En el marc d'aquesta nova normativa hem pogut demanar l'autorització per fer de tutors temporals, i així acompanyar els menors en el seu viatge per Mèxic i lliurar-los a la línia de frontera als seus pares, residents als EUA.

Amb el suport del pare Alejandro Solalinde, director del Centre d'acollida de migrants d'Ixtepec, al sud de Mèxic, gran amic de la Comunitat, hem trobat un primer grup d'infants que tenia els pares als EUA i que podien demostrar legalment la seva paternitat.



Després de preparar la documentació, el César i la Susana, de la Comunitat de Ciutat de Mèxic van acompanyar durant més de 1500 quilòmetres aquest primer grup de 7 infants que diumenge de Rams van poder entrar als EUA i tornar a abraçar els seus pares, que no veien des de feia anys.

El llarg viatge en cotxe, avió i furgoneta va durar dos dies i va permetre que els infants veiessin moltes coses del gran Mèxic, com la bonica Ciutat de Mèxic i els amics de l'Escola de la Pau, que van rebre els infants guatemalencs amb alegria i entusiasme durant la seva estada a la capital.