7 d'abril, Dia Mundial de la Salut, un dret per a tothom. DREAM lluita contra la sida i la covid-19 a l'Àfrica

La salut és un dret fonamental de tota personal i l'accés als serveis sanitaris, començant per la vacuna contra el covid-19, ha d'estar garantit per a tothom i en qualsevol lloc, fins i tot en situacions difícils o d'emergència, sobretot en aquesta pandèmia que està patint tot el món. Amb aquesta convicció, la Comunitat de Sant’Egidio celebra el Dia Mundial de la Salut, que es commemora el 7 d'abril, amb el títol "Construir un món més just i més sa". És una oportunitat per refermar el nostre treball a favor dels malalts africans amb el programa DREAM i per llançar una nova web, www.dream-health.org, amb dades i notícies sobre el continent africà.



DREAM va començar el 2002 per fer front a la difusió de la sida i amb el pas dels anys s'ha convertit en un model a seguir. Està actiu a 10 països africans, amb 50 centres clínics i 28 laboratoris de biologia molecular, que han proporcionat proves diagnòstiques i assistència sanitària gratuïta a 500 mil persones i ha aconseguit, entre altres coses, que 120 mil infants, fills de dones seropositives, nasquessin sans.



DREAM treballa en suport dels sistemes sanitaris dels diferents estats, formant personal local per tal que pugui utilitzar correctament l'instrumental d'última generació dels centres sanitaris. D'altra banda, va començar immediatament a fer front a la pandèmia de covid-19. Amb la força que li dona l'experiència acumulada lluitant contra el VIH, la tuberculosi i l'èbola, el programa DREAM s'ha convertit en un punt de referència de la lluita contra el coronavirus, i ha posat a disposició els seus laboratoris i centres clínics per a l'exploració de pacients i la vacunació. També han estat decisives la formació del personal sanitari i el treball d'educació sanitària i de sensibilització de la població per desmuntar prejudicis i fake news que sempre, també en la lluita contra les malalties endèmiques, són un obstacle per a la prevenció i el tractament.

El Dia Mundial de la Salut 2021

El Dia mundial de la salut se celebra cada any el 7 d'abril. La història d'aquest Dia comença amb la Primera Assemblea de la Salut el 1948 i des que va entrar en vigor el 1950, la celebració vol augmentar la conscienciació sobre el tema de la salut. Cada any la celebració se centra en una àrea diferent, prioritària d'interès per a l'Organització Mundial de la Salut. Enguany el tema és construir un món més just i més sa. Més info a https://www.who.int/es/campaigns/world-health-day/2021