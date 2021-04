news

L'emergència alimentària i educativa com a temes centrals en la conversa entre Qu Dongyu, Director General de la FAO, i el president de Sant'Egidio, Marco Impagliazzo

Aquest matí s'ha esdevingut una reunió entre el Director General de la FAO, Qu Dongyu, i el president de la Comunitat de Sant'Egidio, Marco Impagliazzo.

La trobada ha estat una oportunitat per a delinear una estratègia comuna per a la lluita contra la desnutrició i garantir l'accés als aliments a les zones on la població està més amenaçada pel canvi climàtic, els conflictes i la pobresa.

El director general Qu, felicitant a Sant'Egidio pel suport continu als més pobres del món, ha dit que vol enfortir la col·laboració entre la FAO i la Comunitat en diverses àrees, inclosos projectes que donen suport tant en la nutrició com en la instrucció.