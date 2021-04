news

Corredors humanitaris a França: es firma un nou acord per a l'arribada de 300 refugiats

Els responsables de Sant'Egidio i de les Semaines Sociales amb els Ministres de l'Interior i d'Exteriors

Els ministres d'Interior i d'Exteriors, juntament amb els responsables de la Comunitat de Sant’Egidio i de les Semaines Sociales de França, han firmat la renovació per al projecte dels Corredors humanitaris.

L'acord estableix les condicions d'identificació, acollida i integració a França per als propers dos anys de 300 refugiats que actualment estan al Líban, originaris de l'Iraq i de Síria, amb prioritat per a persones i famílies vulnerables.

Aquest segon protocol arriba després del que van firmar el 2017 i que ha permès, amb els mateixos criteris, l'entrada a França de 504 persones.

Els corredors humanitaris van començar a Itàlia el febrer del 2016 i ja han acollit a Europa (Itàlia, França, Bèlgica i Andorra) més de 3500 refugiats que fugien de Síria, Iraq, Líbia, Etiòpia i Lesbos. Tots ells han gaudit d'un viatge segur (en avió) i d'un programa d'integració.

Impulsats per la Comunitat de Sant’Egidio, juntament amb vàries entitats segons els diferents protocols, como la Federació d'esglésies evangèliques d'Itàlia i la Conferència Episcopal Italiana –i autofinançats–, els Corredors humanitaris són ja un model concret i replicable a nivell europeu.

Les històries de tots els que ja han arribat a Europa gràcies als corredors humanitaris demostren que és possible no només salvar qui corre el perill de caure en mans de traficants de persones, sinó també de posar en marxa itineraris d'integració.

Sobretot en aquest temps de pandèmia, ple de problemes de tot tipus –només cal pensar en la situació d'alguns països en que es refugien primer, com el mateix Líban– és important no deixar sols molts refugiats que esperen, amb les seves famílies, una resposta de solidaritat. Els corredors humanitaris han vist créixer en cinc anys la solidaritat de molts ciutadans que, amb el seu treball voluntari i gratuït, demostren que és possible construir una Europa coherent amb els seus ideals d'humanisme i de solidaritat.