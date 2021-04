news

Amb els pobres de Santa Tecla, a El Salvador, on la pandèmia ha incrementat les desigualtats

distribució de menjar i ajuda als infants que han hagut de deixar l'escola

A l'estat d'El Salvador, prop de la capital, s'hi troba el poble de Santa Tecla. Inicialment anomenat Nuevo San Salvador, d'acord amb un antic projecte de país, se suposava que es convertiria en la capital. Encara que això no ha passat, ara és un centre de desenvolupament econòmic amb gairebé 140.000 habitants. Moltes persones s'han sentit atretes per les seves oportunitats laborals i de vida, però en realitat les desigualtats, també augmentades a causa de la pandèmia, han fet de Santa Tecla un lloc on hi viuen molts pobres.

Tal com ha succeït també en moltes parts del món, a la crisi sanitària se li ha afegit també una crisi econòmica i social, i molts s'han quedat sense feina ni mitjans de vida.

Per això la Comunitat de Sant Salvador, que inicià un servei amb els pobres a Santa Tecla fa anys, hi ha intensificat la seva presència, multiplicant la distribució d'aliments al carrer i el lliurament de "canastas", cistelles d'aliments per a famílies necessitades i ancians sense llar que viuen al "dormitorio público".

També s'ajuda als més pobres a defensar-se de la infecció, explicant les mesures sanitàries per a protegir-se i entregant material d'higiene i mascaretes. Els joves i adults de Sant'Egidio han buscat nous recursos per donar resposta a les necessitats dels "amics del carrer" i els infants de l'Escola de la Pau, a les Delícias i a Utila. De fet, les escoles han estat tancades força temps i l'ajuda dels Joves per la Pau ha estat l'única manera de poder seguir estudiant per a molts infants.

Aquest compromís ha generat un gran moviment solidari que s'ha vist reforçat amb l'arribada de moltes persones noves que han ofert la seva disposició per ajudar.