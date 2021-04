news

L'Alt Comissionat Filippo Granci i Marco Impagliazzo parlen de corredors humanitaris, immigració i acollida

La voluntat de treballar conjuntament per fer front a la difícil situació dels refugiats i els migrants ha centrat la trobada entre Filippo Grandi, Alt Comissionat per als Refugiats de les Nacions Unides, i Marco Impagliazzo.

Han parlat dels resultats dels corredors humanitaris a Etiòpia, al Líban i a Grècia, així com de la recent renovació del corredor humanitari del Líban amb el Govern francès. També han analitzat la situació crítica dels refugiats a Líbia i als Balcans. L'Alt Comissionat ha agraït el treball realitat per Sant'Egidio en un esperit de plena col·laboració amb l'ACNUR.