Junts per l'Àfrica: es renova l'acord de col·laboració entre l'associació budista japonesa Rissho Kosei-kai i Sant'Egidio

Avui s'ha dut a terme la reunió online per celebrar l'acord entre l'associació laica budista japonesa Rissho Kosei-kai i la Comunitat de Sant’Egidio, que es va firmar el 2 de novembre de 2016 durant la taobada internacional d'Assís "Set de pau". Gràcies a la presència del papa Francesc, aquell va ser l'inici d'un temps nou per al diàleg i la col·laboració productiva entre les esglésies cristianes i les grans religions del món.

En aquests anys d'amistat hi ha hagut vàries formes de treball comú i de solidaritat a Malawi.



La trobada d'avui ha permès fer una nova reflexió sobre l'Acord, sobre les realitats i les perspectives de futur, s'ha parlat del treball realitzat a l'Àfrica i s'ha reiterat la voluntat d'amliar-ne la dedicació. S'ha confirmat el compromís per assumir una major responsabilitat en l'educació, la protecció i l'ajuda al creixement de les noves generacions d'aquell jove continent, ple d'energies i possibilitats que sovint són oblidades o explotades.



Tal com ja es va dir el 2 de novembre de 2016, és evident que hi ha lligams d'interdependència entre tots els pobles del món i que això comporta certes responsabilitats. L'atenció pel patiment dels més pobres i el treball per la pau apropen encara més l'experiència i la vida de cada dia de les nostres dues realitats. Rissho Kosei-kai i la Comunitat de Sant’Egidio s'han trobat en el camí d'aquesta sensibilitat.

Durant la trobada van expressar el seu desig que aquest treball comú pugui servir d'exemple per a molts homes i dones de diferents religions, de bona voluntat, per respondre amb generositat a la gran set de pau del nostre món.