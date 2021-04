news

Una nova tragèdia de la immigració en aigües líbies. Demanem que es facin rescats a alta mar i que s'obrin corredors humanitaris.

Mar endins de les costes de Líbia s'ha produït l'enèsim drama de la immigració amb un balanç de víctimes que algunes ONG calculen en més de cent. La Comunitat de Sant’Egidio expressa en primer lloc les seves condolences a les famílies dels migrants, que en seu viatge han suportat violència i abusos des que van marxar dels seus països fins a la tràgica sort que se'ls ha empassat a les aigües de la Mediterrània.

Un sentiment de pietat que cal reforçar davant d'una notícia que pot quedar en segon pla en aquest amarg temps de pandèmia.



El dimecres ja van arribar les primeres senyals que alertaven que la precària embarcació anava a la deriva. Sant'Egidio fa una crida a les autoritats, que haurien pogut intentar socórrer la nau, perquè duguin a terme rescats a alta mar i salvin els que corren perill de morir.

És urgent donar una resposta al més aviat possible a la petició d'ajuda dels migrants en trànsit cap a Europa, especialment els que actualment estan a Líbia, amb projectes de llarg abast per buidar els centres de detenció, revisar la situació de cada persona i trobar vies de salvació legals com els corredors humanitaris. Alhora, cal construir un futur vivible als països d'origen, sobretot per als joves, amb l'ajuda de la Unió Europea.