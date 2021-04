news

Per Sant Jordi, el Papa Francesc acull 600 persones sense sostre, convidades a vacunarse al Vaticà

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

El Papa Francesc ha visitat aquest matí un grup de 600 persones sense llar que han rebut l'administració de la vacuna Pfizer que els ha ofert el Vaticà, a la sala Pau VI. El vídeo realitzat per un convidat i que circula per internet, mostra a Jorge Mario Bergoglio al costat de l'almoiner, el cardenal polonès Konrad Krajewski, que explica, entre aplaudiments i crits de joia dels presents, que hi ha gelats, entrepans, Coca-Cola i un ou de Pasqua. Aquesta és la manera com Jorge Mario Bergoglio ha volgut celebrar la seva onomàstica en companyia, sent avui la festa litúrgica de Sant Jordi.

Al voltant de 1.400 persones indigents estan sent beneficiàries de la campanya de vacunació iniciada durant la Setmana Santa per la Caritat Apostòlica Vaticana en col·laboració amb altres associacions com la Comunitat de Sant'Egidio, Càritas i el Centre Astalli.

Font Askanews

Fotografia Vatican Media