news

Dilluns 26 d'abril Sant'Egidio pregarà pels migrants que van naufragar i van morir en aigües de Líbia. Cal garantir els rescats a alta mar i obrir corredors humanitaris

A Roma, a les 19.30h a Santa Maria de Trastevere

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Dilluns 26 d'abril se celebraran a tot Europa, començant per la romana basílica de Santa Maria de Trastevere, vetlles de pregària impulsades per la Comunitat de Sant’Egidio per recordar les víctimes de l'últim naufragi que hi va haver davant de les costes de Líbia.

Davant d'aquesta enèsima massacre del mar sentim el deure d'alçar la nostra veu i la nostra pregària perquè el nostre continent no s'embruti d'una culpable indiferència i sigui fidel als seus valors d'humanitat i de defensa de drets.

Sant'Egidio demana a les autoritats de govern dels diferents Estats europeus i a les comunitàries que posin en marxa amb caràcter urgent una xarxa de salvament marítim, ràpida i eficient, tal com preveu el dret internacional per no haver de respondre en un futur a la consciència i a delictes d'omissió de socors.

Quant a Líbia i els seus centres de detenció, és necessari obrir urgentment corredors humanitaris cap als països europeus, amb un model que Sant'Egidio, juntament amb altre entitats com les Esglésies protestants i la CEI, ja ha dut a terme els darrers cinc anys, amb bons resultats no només d'acollida sinó també d'integració.



A Roma la vetlla de pregària se celebrarà dilluns 26 d'abril a les 19.30 h

(presencialment i en streaming per www.santegidio.org)





Rogamos que los periodistas, fotógrafos y operadores de televisión que quieran seguir el acto presencialmente escriban a [email protected] para prever las necesarias medidas de prevención de la pandemia de covid-19.