Prou morts al mar. Pregàries a vàries ciutats europees per donar una resposta d'humanitat

Després de l'última desgràcia que va tenir lloc al mar, en aigües de Líbia, alcem la nostra veu i la nostra pregària per mostrar la nostra humanitat, per vèncer la cultura de la indiferència que provoca mort, perquè s'obrin vies de salvació per a qui abandona la seva terra buscant un futur millor.

Las vetlles de pregària, que se celebraran el 26 d'abril i els dies següents a vàries ciutats europees, formen un cor de veus que demanen justícia i pau. La pregària és el primer pas cap a un món més just, cap a un continent més humà. Recordar els que han mort és començar a protegir, acollir i integrar moltes persones per tal que les perilloses vies del mar siguin substituïdes per vies segures d'emigració, per corredors humanitaris, i la cultura del descart sigui substituïda per la cultura de l'acollida i de la inclusió.

Qui ho vulgui pot seguir online la vetlla de pregària de Roma, dilluns 26 d'abril a les 19:30 h (en castellà)



Diferents actes a tot Europa

La pàgina s'anirà actualitzant constantment.



Dilluns 26 d'abril de 2021



Itàlia

ROMA Basílica de Santa Maria de Trastevere, 19:30 h En streaming - ves al vídeo

FROSINONE Parrocchia di San Paolo Apostolo, 19:30 Link

GÈNOVA Basilica della Santissima Annunziata del Vastato, 19:00 Link

NÀPOLS Basilica dei Santi Severino e Sossio, 19:00 Link

PÀDUA Chiesa dell'Immacolata, 19:30 Link

PARMA Chiesa di Santa Caterina, 19:00

PERUGIA Chiesa di S. Giovanni di Dio, 18:30

SALERNO Chiesa di Sant'Anna al Porto, 19:00 Link



Àustria

INNSBRUCK Spitalskirche, 18:30



Bèlgica

ANVERS Església de Sant Carles Borromeu, 20:00

Alemanya

MUNIC Església de Sant Silvestre, 20:00

WÜRZBURG Marienkapelle, 19.00

Espanya

BARCELONA Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, 20:00 Link



Dimarts 27 d'abril



Itàlia

AVERSA via Sant'Audeno 18, alle ore 20:00

TREVISO chiesa di San Martino Urbano, 20:00 Link



Alemanya

BERLÍN Església de la Sagrada Família, 19:00

BREMA, Església de Santa Úrsula, 19.00

OSNABRÜCK, Gymnasialkirche, 19:15





Dimecres 28 d'abril



Itàlia

BOLONYA Chiesa dei SS Bartolomeo e Gaetano, 19:30 Link

PESCARA Chiesa S. Caterina da Siena, 20:30 Link

Alemanya

MÖNCHENGLADBACH Franziskanerkirche, 19.30

Espanya

MADRID Nuestra Señora de las Maravillas, 20:00