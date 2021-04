news

Menjar per a tothom. A Moçambic el programa global de Sant'Egidio es concreta amb ajuda als desplaçats i als més pobres

La Comunitat de Sant'Egidio de Beira ha iniciat des de fa alguns mesos converses amb el PMA (Programa Mundial d'Aliments) per obtenir ajuda alimentària per als més pobres.

Al març es va signar un conveni que assigna unes 58 tones d'aliments a Sant'Egido per ser destinades a ancians sols, infants del carrer i famílies vulnerables per a un període de 4 mesos (d'abril a juliol). Les distribucions als beneficiaris han començat de forma immediata.

La perspectiva és estendre l'acord també a les províncies que tenen actualment més dificultat, com Cabo Delgado, Nampula, Niassa i Zambezia, on hi estan arribant moltes persones desplaçades i refugiats que fugen dels seus pobles víctimes d'atacs terroristes que s'han multiplicat en els últims mesos al nord del país.