Malawi declara inconstitucional la pena de mort. Pas endavant d'importància fonamental. Sinergia entre Sant'Egidio, Reprieve i la World Coalition

La Comunitat de Sant’Egidio saluda amb gran satisfacció el pronunciament del Tribunal Constitucional de Malawi que el 28 d'abril va declarar inconstitucional la pena de mort. Es tracta d'un fet determinant en el procés vers la seva abolició en aquell país de l'Àfrica austral. Els darrers mesos el Govern havia rebut el "document de recomanacions", redactat amb l'aportació decisiva de Sant'Egidio a través de l'advocat Alexious Kamangila, en sinergia amb els representants de l'associació Reprieve i de la World Coalition Against the Death Penalty. Aquest document també va tenir el suport de l'African Commission on Human and Peoples' Rights, que va resultar decisiva.



Aquesta acció de Sant'Egidio, en un país en què és present des de fa anys amb nombroses iniciatives a favor de la població, forma part d'un treball més ampli de la Comunitat per aconseguir la moratòria i l'abolició de la pena capital que, des de 2005, impulsa juntament a una tasca d'humanització de les presons. Aquesta activitat inclou una àmplia sensibilització de la societat civil sobre el tema de la justícia rehabilitadora. Entre els primers companys de camí de la campanya a Malawi cal destacar l'activista Vera Chirwa, que en vàries ocasions va participar en els congressos internacionals de ministres de Justícia impulsats per la Comunitat de Sant’Egidio sobre el tema de l'abolició de la pena de mort. Al llarg d'aquests anys s'han dut a terme nombroses accions a favor d'una reforma del sistema penitenciari i ha anat creixent la consciència al voltant d'aquests temes a través de la celebració anual de Ciutats per la Vida – Ciutats contra la Pena de Mort, moviment al qual s'han adherit més de 2300 ciutats del món. A Malawi s'espera ara la ratificació per part del Parlament del pronunciament del Tribunal Constitucional.