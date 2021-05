news

Vídeo entrevista a Alexious Kamangila, de la Comunitat de Sant'Egidio, sobre l'abolició de la pena de mort a Malawi (En)

El 28 d'abril de 2021, Malawi declarà inconstitucional la pena de mort.

Aquest és un pas històric, en part realitzat gràcies al compromís d'associacions com Sant'Egidio, Reprieve i World Coalition Against Death Penalty, que han treballat conjuntament per aconseguir que la moratòria de facto vigent des de fa alguns anys al país sud-africà es converteixi en una regulació estatal.

Alexious Kamangila, un jove advocat membre de la Comunitat de Sant'Egidio a Malawi, ha estat un dels principals actors en aquest procés, redactant el document que ha establert les bases per a la sentència del Tribunal Constitucional de Malawi.

En l'entrevista (en anglès) relata els esforços de Sant'Egidio per afirmar una nova concepció de la justícia al país, per la humanització de les presons, i explica els efectes positius d'aquest pronunciament de Malawi, que se suma així a les posicions abolicionistes de Moçambic i Sud-Àfrica, oferint-se com a exemple per als altres països de la zona.