És Pasqua als països de tradició ortodoxa. I al menjador de Sant'Egidio, un motiu per fer festa

Es respecten totes les precaucions: distància, mascareta i gel higiènic. Però no oblidem que ha arribat la Pasqua a tots els països de tradició ortodoxa. Per això, al menjador de Sant'Egidio no podien faltar les senyals de la festa: els ous de colors i un racó "vermell", com a totes les cases de l'Orient cristià, amb l'icona de la Resurrecció, espelmes i una pregària.