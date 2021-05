news

Acord de col·laboració entre DREAM i l'Hospital universitari de Bangui, a la República Centreafricana

per a la promoció de la salut de la mare i l'infant

Nou acord de col·laboració entre DREAM i el complex hospitalari universitari de Bangui a la República Centreafricana, que representa l'hospital pediàtric de referència nacional.

La clínica DREAM, ja present al país des de fa molts anys, amb aquest conveni es compromet a garantir l'atenció mèdica gratuïta als infants que pateixen malalties cròniques com VIH/SIDA, epilèpsia, asma, hipertensió i nefropatia, i estan hospitalitzats en aquesta instal·lació.

Garantir la continuïtat de les cures dels infants més fràgils sempre ha estat una de les prioritats del programa DREAM, però garantir que les seves mares siguin sanes i puguin criar els seus fills és una prerrogativa fonamental per al benestar dels mateixos infants. Les mares sanes poden criar nadons sans per tal d'assegurar el seu futur i esperança, per això DREAM realitza un seguiment gratuït a llarg termini.

