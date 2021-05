news

La Comunitat de Sant'Egidio de Colòmbia fa una crida: "Entre la indiferència egoista i la protesta violenta, sempre hi ha una opció possible: el diàleg"

Els darrers dies Colòmbia ha viscut un fort augment de la violència i dels enfrontaments socials. El conflicte es va desencadenar per una reforma fiscal que afectaria en gran mesura la classe mitja i baixa de la població. A aquesta situació se li afegeix la denúncia d'una gestió insuficient de la pandèmia i una forta crisi econòmica, que ha fet augmentar l'atur i la pobresa. Es calcula que 4 de cada 10 colombians estan en una situació de pobresa. Les dades indiquen que més de 500 mil empreses han tancat en el darrer any, i el 43% de la població viu per sota del llindar de la pobresa, amb un increment de 2,8 milions de persones més respecte 2019 que viuen en condicions d'extrema indigència.



D'altra banda, s'ha difós un malestar generalitzat a causa de la corrupció política i d'un retard en l'aplicació dels acords de pau. Aquest escenari ha provocat una vaga nacional i moltes protestes a vàries ciutats del país. Les manifestacions han provocat més de 20 morts i quasi mil ferits. Diverses organitzacions internacionals han denunciat una excessiva repressió per part de les forces de l'ordre.



La Comunitat de Sant’Egidio, que observa aquesta crisi amb els ulls dels pobres, que són els que més car paguen la situació, ha volgut fer una crida per la pacificació i el diàleg entre els diferents actors socials. Ha reiterat que la violència mai no és el camí per fer front als problemes en una societat democràtica, i que només el diàleg pot realment obrir camins de convivència, justícia i desenvolupament per al país. Sant'Egidio de Colòmbia renova el seu compromís a seguir construint, començant pels més pobres, un teixit social que permeti superar una llarga història de conflicte i violència i obrir una fase de reconciliació i pau per a les noves generacions, creient fortament en les paraules del papa Francesc: "Entre la indiferència egoista i la protesta violenta, sempre hi ha una opció possible: el diàleg" (Fratelli Tutti, 199)