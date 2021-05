news

A Uganda es torna a l'escola: al camp de refugiats de Nyumanzi es distribueixen les mesures necessàries per a la prevenció del contagi

Gràcies a un projecte de Sant'Egidio i el CEI

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

A Uganda es viu enmig de les dificultats causades per la pandèmia i les mesures necessàries posades en marxa pel Ministeri d'Educació d'Uganda per limitar la infecció a les escoles. No obstant això, a l'escola primària de l'Escola de la Pau de la Comunitat de Sant'Egidio, al camp de refugiats de Nyumanzi al nord d'Uganda, continuen les activitats. En aquests mesos, almenys s'hi han pogut mantenir les outreach schools (realitzades amb visites domiciliàries i lliçons en petits grups a l'aire lliure).

Després de llargs mesos de confinament, finalment els estudiants han anat tornant gradualment en les últimes setmanes. Per als 500 estudiants ja admesos per tornar a les lliçons presencials, que suposen aproximadament la meitat dels inscrits, aquests són dies d'alegria i compromís. També s'imparteixen classes a la tarda per aprofitar més l'espai a les aules i respectar les distàncies de seguretat. En les properes setmanes, amb la readmissió d'altres classes, les lliçons també tindran lloc els caps de setmana.

En aquesta fase és particularment important transmetre el coneixement adequat sobre les mesures per evitar el contagi. Per això, gràcies al projecte "Creixent junts a Uganda: cap a una ciutadania activa entre els joves" recolzat pel "Vuit per Mil" de l'Església Catòlica Italiana, la Comunitat està distribuint, a més de material escolar per reprendre els estudis, màscares i desinfectants.

Aquests són els primers passos d'un projecte que la Comunitat també està duent a terme en col·laboració amb la diòcesi d'Arua. En els propers dos anys, a més del suport escolar i alimentari per als menors refugiats, també es preveu la implementació d'estructures escolars amb la construcció de noves aules.