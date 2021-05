news

A Indonèsia la coincidència entre la festa de l'Aid el Fitr i l'Ascensió de Jesús se celebra com una festa de convivència i pau

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

La Comunitat de Sant'Egidio d'Indonèsia ha celebrat amb especial atenció la coincidència de la festa de l'Ascensió de Jesús i la celebració de l'Aid el Fitr, que clou el Ramadà, principal solemnitat musulmana.

Ho han celebrat al menjador, amb famílies musulmanes, amb els refugiats dels països de la banya d'Àfrica, amb els ancians de la residència Santa Anna, on després de mesos de confinament per la pàndèmia dinalment avui fan festa plegats, i a l'Escola de la Pau. Arreu, cristians i musulmans han rebut de la Comunitat regals i aliments per celebrar aquest dia de festa (a Indonèsia l'Ascensió també és un dia festiu) en un clima d'amistat i de pau.