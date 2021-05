news

Cures negades al Líban per falta de medicaments: Sant'Egidio distribueix fàrmacs

Abastits 8 dispensaris a Beirut

Al Líban, la situació econòmica i social continua empitjorant: la moneda local, la lira, ha perdut al voltant del 85% del seu valor enfront el dòlar. La creixent devaluació ha provocat un augment dels preus, inclosos els de primera necessitat, que han augmentat al voltant del 144%, i dels medicaments i les matèries primes. S'han tancat moltes empreses i hi ha una disminució creixent dels salaris mínims.

La greu crisi econòmica també es reflecteix en el sistema de salut que, a part d'alguns establiments públics, és generalment privat. El govern no garanteix els subministraments mèdics i el pagament regular dels salaris dels metges i el personal dels pocs hospitals públics que existeixen.

La pandèmia de Covid, que sens dubte està més estesa del què les dades oficials indiquen, es veu afectada per aquesta situació: els hisops de PCR es paguen i no són accessibles per a la majoria de la població pobra.

Durant les distribucions d'aliments realitzades en els últims mesos hem conegut a molts ancians i famílies que ens han parlat de la dificultat de trobar medicines. El cost dels medicaments, inclosos els essencials que salven vides, ha augmentat. Alguns d'aquests, necessaris per al tractament de la diabetis i les malalties cardíaques i vasculars, han desaparegut del mercat. Els que tenen familiars a l'estranger reben algunes caixes de medicaments que s'envien des de fora del pais.

Hem decidit enviar-hi medicaments d'ús diari a Europa, que no es troben al país.

Les Comunitats de Sant'Egidio d'Alemanya, gràcies a l'ajuda de donacions, han ofert prop de 4 quilos de medicaments genèrics molt útils per al tractament de les malalties més comunes entre la població: diabetis, hipertensió, malalties cardíaques i vasculars, antibiòtics, medicaments pediàtrics. També s'hi han distribuït dispositius anticovid: 20.000 mascaretes quirúrgiques i 4 quilos en paquets de gel desinfectant.

Els medicaments han estat lliurats per a la seva distribució en 8 dispensaris administrats per associacions religioses i locals a Beirut, en les àrees perifèriques de Burj Hammoud, Qarantina, Carmen Zeitoun, Ain Romanhe i el nord del Líban a Trípoli, Qobayat, Bebnine, per a la població libanesa i els refugiats presents al país.