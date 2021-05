news

L'Índia, greument afectada per la pandèmia, envia un missatge d'unitat i esperança

Didi Talwalkar, líder hinduista, escriu a Marco Impagliazzo

En un moment dramàtica per a l'Índia, greument afectada per la pandèmia, Didi Talwalkar, dona líder del moviment Swadhyaya, que participa des de fa anys a les trobades de Pregària per la Pau que organitza la Comunitat, ha enviat un missatge ple d'afecte i de familiaritat a Marco Impagliazzo. En el missatge expressa la seva preocupació pel moment tan difícil i destaca la importància de la unitat de la família humana contra l'"enemic letal i invisible".

Publiquem el text del missatge en la seva traducció a català:

Benvolgut Marco Impagliazzo



Salutacions de la Didi, de la família Global Swadhyaya. Espero que aquesta carta et trobi amb bona salut i animat.



T'escric des de Bombai, a l'Índia.



Actualment estem passant tots la segona onada d'una crisi sense precedents. Lluitem contra un enemic letal i invisible. La vida humana està amenaçada. Encara treballem per trobar una arma decisiva per derrotar l'enemic. Mentre no trobem una zona segura, ens hem de protegir.



La Didi us recorda a tots i desitja transmetre-us la seva preocupació per la seguretat de tothom. Et prega que et cuidis i que cuidis la teva família ampliada de Sant'Egidio.



Desitja i prega per una solució ràpida i duradora a la crisi actual i espera veure't aviat.



Amb afecte

Ajay Joshi

en nom de la Didi

___________

Ves a la biografia de la Didi Talwalkar