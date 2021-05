news

Violència contra persones sense sostre a Ucraïna: Sant'Egidio fa memòria de qui ens ha deixat

Recentment, a Ucraïna, els casos de violència contra les persones sense llar s'han convertit en un fenomen creixent, especialment entre els joves. Hi ha hagut diversos incidents d'aquest tipus a Lviv, Kíev i altres ciutats d'Ucraïna. La Comunitat de Sant'Egidio de Kíev expressa el seu dolor davant aquestes morts i l'alarma per la repetició d'aquests crims.



En els últims dies a Kíev, Vitalij, de 41 anys, fou assassinat. L'assassinat va ocórrer al barri de Vinogradar, dins d'un edifici en construcció, on s'havia fet un llit. Dos joves, de 19 i 24 anys, el van colpejar i li van calar foc. Vitalij va morir a l'hospital.



La comunitat de Kíev ha honorat la seva memòria i la de totes les persones sense llar assassinades en l'últim any organitzant una pregària en el lloc on Vitalij ha viscut i hi ha trobat la seva mort. Durant la pregària, es van recordar els altres casos de violència contra les persones sense llar, portant els noms de tots davant el Senyor. Els participants en la pregària han encès espelmes i han col·locat flors en record de cadascuna de les persones mortes.



Alguns habitants del barri residencial adjacent s'han unit a la pregària, inclosos alguns infants que coneixien la víctima. Han comentat que per a ells Vitalij era un amic, que parlaven sovint amb ell i recentment havien celebrat junts el seu aniversari.