De Lesbos a Itàlia amb els corredors humanitaris: avui han arribat 40 refugiats, 13 d'ells infants

El viatge ha estat possible gràcies a un protocol amb el Govern italià. Les famílies seran acollides en diferents regions italianes amb itineraris d'integració específics

Aquest matí, a les 9.30, han arribat a Fiumicino, amb els corredors humanitaris, quaranta refugiats de l'illa grega de Lesbos. Són de nou nacionalitats (Afganistan i països africans) i aniran a viure a diferents regions italianes seguint el model, ja provat, dels corredors humanitaris, que des del febrer del 2016 fins avui ja ha permès que més de 3500 persones arribin de manera segura, i protegits dels traficants de persones, a Itàlia, França, Bèlgica i Andorra.



L'arribada d'aquest últim grup –que forma part d'un protocol firmat per la Comunitat de Sant’Egidio i el ministeri de l'Interior– ha estat possible gràcies a la col·laboració de les autoritats gregues i a l'ajuda de la Comissió Europea. L'objectiu és resoldre la situació d'una part de refugiats (famílies amb infants, persones vulnerables i menors no acompanyats) que estan a l'illa des de fa temps i que esperen un reassentament, amb condicions de vida que aquests últims mesos s'han endurit a causa de la pandèmia.





Tots amb històries de dolor a les espatlles, fugint de països on hi ha guerres, violència o situacions insuportables, les famílies dels quaranta que han arribat –entre els que hi ha 13 menors– podran finalment mirar al futur amb esperança gràcies a un projecte que és el fruit de valuoses sinergies de la societat civil i que és autofinançat. L'hospitalitat difosa a nou regions italianes (Laci, Llombardia, Ligúria, Piemont, Sicília, Pulla, Molise, Friuli i Trentino-Alto Adige) serà de Sant'Egidio i de les Esglésies protestants, de parròquies i associacions com la Comunitat Papa Joan XXIII. Es convidarà els adults a assistir gratuïtament a cursos d'italià i els menors seran matriculats immediatament a les escoles del país. Així s'obriran itineraris d'integració perquè arribin a ser autònoms gràcies a la paulatina inserció al mercat laboral.