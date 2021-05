news

Menjar per a tothom: la campanya de Sant'Egidio per als infants del carrer a Tete, Moçambic

La ciutat moçambiquesa de Tete ha viscut en el passat recent una mena d'auge econòmic gràcies a l'extracció de carbó, ja que el subsòl n'és ric, que va atreure a moltes empreses estrangeres. Ara, però, la crisi econòmica lligada a la pandèmia s'ha sumat a la crisi del carbó, que ha acabat amb moltes d'aquestes inversions, i un cop més l'economia de la ciutat i els seus voltants està en depressió.

D'aquesta manera, en els últims temps s'ha triplicat la gent que demana ajuda a la Comunitat de Sant'Egidio. Tots els dissabtes, la Comunitat de Tete prepara i distribueix menjars a més de 100 persones.

Es tracta principalment de menors, que venen cacauets pel carrer per ajudar les seves famílies i no sempre van a escola. Però també d'ancians sols que viuen de l'almoina. La distribució és una oportunitat per conèixer a les persones i les seves dificultats i després tractar d'afrontar-les i resoldre-les junts.

El compromís de la Comunitat de Tete s'emmarca en un esforç més ambiciós de Sant'Egidio a Moçambic per a donar resposta a les necessitats alimentàries de milers de persones pobres, especialment menors i ancians. En diverses ciutats del país, es fan repartiments amb sopars itinerants i s'ajuda des dels centres nutricionals com els de Beira i Matola.